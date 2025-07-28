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Юрий Слюсарь потребовал ускорить оказание помощи пострадавшим от атак БПЛА

В Ростовской области упростят схему по возмещению ущерба пострадавшим от атак беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании Юрий Слюсарь потребовал переформатировать работу комиссии по оценке ущерба от атак БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что количество атак беспилотников в Ростовской области растет. Поэтому необходимо ускорить процесс оказания помощи людям, чье имущество пострадало.

— Поручил коллегам из профильных ведомств совместно с главами предложить меры, чтобы упростить и сделать оперативной схему по возмещению ущерба, восстановлению жилья, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на понедельник, 27 июля, в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе силы ПВО отразили воздушную атаку. В результате чего возле хутора Васецкий начался пожар, но спасатели его оперативно потушили.

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