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Житель Гомеля утонул в Соже, нырнув в реку после ссоры с женой

Житель Гомеля утонул в Соже, когда пошел купаться после ссоры с женой.

Источник: Комсомольская правда

В Соже утонул мужчина 1972 года рождения, рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.

Трагедия произошла в областном центре. Днем 27 июля работники ОСВОД извлекли из воды тело погибшего гомельчанина.

Выяснилось, что мужчина, поссорившись с женой, пошел купаться в Соже. В какой-то момент гомельчанин нырнул и исчез. Тело утонувшего нашли в пяти метрах от берега на глубине около пяти метров.

— Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировали в ОСВОД.

Также пассажир с кастетом из молотка для мяса был задержан в Нацаэропорту «Минск».

Еще под Рогачевом сотрудники МЧС спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте.