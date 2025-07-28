Житель Гомеля утонул в Соже, нырнув в реку после ссоры с женой

В Соже утонул мужчина 1972 года рождения, рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.
Трагедия произошла в областном центре. Днем 27 июля работники ОСВОД извлекли из воды тело погибшего гомельчанина.
Выяснилось, что мужчина, поссорившись с женой, пошел купаться в Соже. В какой-то момент гомельчанин нырнул и исчез. Тело утонувшего нашли в пяти метрах от берега на глубине около пяти метров.
— Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировали в ОСВОД.
Также пассажир с кастетом из молотка для мяса был задержан в Нацаэропорту «Минск».
Еще под Рогачевом сотрудники МЧС спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте.