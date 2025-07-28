В Струковском саду Самары пройдёт мастер-класс по оказанию первой помощи

1 августа в 10:00 в Струковском саду (ул. Куйбышева, 147А) состоится открытый мастер-класс по оказанию первой помощи. Принять участие смогут все желающие.
Специалисты покажут, как выполнять сердечно-лёгочную реанимацию, останавливать кровотечение, измерять сатурацию, накладывать жгуты и проводить иммобилизацию при переломах. Также участникам расскажут об онкологических заболеваний и важности ранней диагностики.
Организаторы — Самарская региональная организация медсестёр, областной онкодиспансер и центр медицины катастроф при поддержке минздрава Самарской области.
Также 30 июля на Некрасовском спуске набережной пройдет акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
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