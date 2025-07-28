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В Воронеже назвали сроки школьных каникул в будущем учебном году

Больше всего, как всегда, ребята будут отдыхать в новогодние праздники.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Воронежские школьники узнали сроки каникул в будущем учебном году. О них сообщил мэр города Сергей Петрин в пятницу, 25 июля.

Осенью 2025 года ученики отдохнут с 27 октября до 4 ноября. Зимой ребята отдохнут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Потом короткий перерыв в осваивании гранита наук будет у воронежских мальчишек и девчонок будет в марте 2026 года — с 21-го по 29-е число первого месяца весны.

Первоклассникам дадут дополнительную возможность погулять на каникулах с 7 по 15 февраля.