В Воронеже назвали сроки школьных каникул в будущем учебном году

Осенью 2025 года ученики отдохнут с 27 октября до 4 ноября. Зимой ребята отдохнут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Потом короткий перерыв в осваивании гранита наук будет у воронежских мальчишек и девчонок будет в марте 2026 года — с 21-го по 29-е число первого месяца весны.