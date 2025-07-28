В Ростове спасли избитого кота с изуродованной мордой

В Ростове-на-Дону произошла трогательная история спасения уличного кота, которая не оставила равнодушными жителей города. Белого кота с серьезной раной на половине морды заметила во дворе одна из местных жительниц. Животное выглядело истощенным, испуганным и израненным.
По информации сайта «Добро. Медиа», кот появился на улице Профсоюзной неожиданно и настойчиво пытался попасть в один из подъездов, будто знал, что именно там его дом. Позже выяснилось, что он действительно был домашним и находился на самовыгуле. Однажды, вернувшись с прогулки, он не смог попасть обратно. По какой причине — неизвестно. Возможно, хозяева погибли или просто отказались от него.
С тех пор кот тщетно пытался вернуться домой. Его выгоняли из подъезда, и он вновь оказывался на улице. Позже кот подвергся нападению стаи собак. Израненный, в блохах и с гноящейся раной кот боролся за жизнь. Инфекция стремительно распространялась, и животное находилось на грани смерти.
Именно в этот момент его заметили неравнодушные жители. Волонтер Алина взяла животное под опеку, дала ему имя Сандор и срочно отвезла в ветеринарную клинику. Там коту удалили поврежденную ткань, обработали рану и начали лечение. Врачи диагностировали у него следы панлейкопении — опасного вирусного заболевания, известного как кошачья чумка. Хвостатый перенес болезнь на лапах, и своевременная помощь спасла ему жизнь.
Сейчас кот находится в стационаре и постепенно идет на поправку. У него хороший аппетит, появилась надежда на новую жизнь. До 27 июля Сандор останется под наблюдением ветеринаров. В это время Алина ищет ему передержку или постоянный дом, где кот наконец сможет обрести безопасность, заботу и любовь, которых он был лишен слишком долго.
Ранее в Биробиджане спасли кота, который застрял между прутьями чужого балкона.