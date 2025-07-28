В Ростове спасли избитого кота с изуродованной мордой

По информации сайта «Добро. Медиа», кот появился на улице Профсоюзной неожиданно и настойчиво пытался попасть в один из подъездов, будто знал, что именно там его дом. Позже выяснилось, что он действительно был домашним и находился на самовыгуле. Однажды, вернувшись с прогулки, он не смог попасть обратно. По какой причине — неизвестно. Возможно, хозяева погибли или просто отказались от него.