В Братском драмтеатре представят спектакль, посвященный бойцам СВО

Братский драматический театр вошел в число победителей Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов, организованного Министерством культуры РФ. Из 51 заявки из 29 регионов экспертная комиссия отобрала 17 работ, среди которых проект Братского театра под названием «За други своя». Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Братска.
— Цель конкурса — создание спектаклей по современным пьесам, развитие театрального искусства и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, — рассказывают власти области.
Спектакль, посвященный событиям специальной военной операции, создаст главный режиссер театра Андрей Воробьев на основе рассказов, очерков и стихов участников СВО. Постановка станет данью уважения бойцам и их подвигу. Премьера запланирована на октябрь 2025 года, после чего спектакль войдет в постоянный репертуар театра.