В Братском драмтеатре представят спектакль, посвященный бойцам СВО

Братский драматический театр вошел в число победителей Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов, организованного Министерством культуры РФ. Из 51 заявки из 29 регионов экспертная комиссия отобрала 17 работ, среди которых проект Братского театра под названием «За други своя». Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Братска.