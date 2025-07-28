Подобран оптимальный метод антикоррозийной обработки авиационной стали

Такие различия, как отмечают ученые, были связаны с тем, что при ионной имплантации на поверхности стали образуется прочный защитный слой из оксида хрома толщиной в несколько десятков нанометров, тогда как при химической обработке возникает менее прочная прослойка из гидроксида хрома и оксидов железа, не мешающая образованию коррозийных токов. Понимание этого, как надеются ученые, приведет к созданию новых высокопрочных марок стали, способных эффективно сопротивляться действию морской воды и прочих источников коррозии.