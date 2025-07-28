Из автомобиля в больницу: трое человек пострадали в Омской области в результате ДТП

Сегодня, около 03:35 часов, на трассе Челябинск—Новосибирск, в Кормиловском районе автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лексус». В ДТП пострадали водитель и две пассажирки японской иномарки, одна из них — 13-летняя девочка. Им потребовалась медицинская помощь. О состоянии виновник аварии — 35-летнего мужчины, водителя немецкого автомобиля, ничего в сводке не сообщается.