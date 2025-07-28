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Из автомобиля в больницу: трое человек пострадали в Омской области в результате ДТП

Столкновение «Мерседеса» и «Лексуса» произошло в Кормиловском районе Омской области минувшей ночью.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Информация о дорожно-транспортном происшествии с тремя пострадавшими, среди которых ребенок, опубликована сегодня, 28 июля, в паблике «Госавтоинспекция Омской области». Дтп произошло в Кормиловском районе.

Сегодня, около 03:35 часов, на трассе Челябинск—Новосибирск, в Кормиловском районе автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лексус». В ДТП пострадали водитель и две пассажирки японской иномарки, одна из них — 13-летняя девочка. Им потребовалась медицинская помощь. О состоянии виновник аварии — 35-летнего мужчины, водителя немецкого автомобиля, ничего в сводке не сообщается.