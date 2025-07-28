Под Ростовом произошла смертельная авария с грузовиком

В понедельник, 28 июля, около обеда на автодороге «Самбек — Матвеев Курган» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 31-летний водитель на грузовике «СМА» отвлекся от управления и наехал на остановившийся впереди автомобиль «Рено». От удара легковушка по инерции выехала на встречную полосу и столкнулась с «БМВ».
В результате аварии погибла 42-летняя водитель немецкой иномарки. А ее пассажиры 48 и 66 лет получили телесные повреждения.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.
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