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Под Ростовом произошла смертельная авария с грузовиком

Двое пострадали, один погиб в аварии в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 28 июля, около обеда на автодороге «Самбек — Матвеев Курган» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 31-летний водитель на грузовике «СМА» отвлекся от управления и наехал на остановившийся впереди автомобиль «Рено». От удара легковушка по инерции выехала на встречную полосу и столкнулась с «БМВ».

В результате аварии погибла 42-летняя водитель немецкой иномарки. А ее пассажиры 48 и 66 лет получили телесные повреждения.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.

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