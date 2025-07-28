В Воронеже на место вернут обновленную стелу «Слава советской науке»

— В последующие дни специалисты проведут монтаж нижнего яруса с уникальными панно и проведут тестовый запуск и отладку подсветки: сейчас идет ее проверка на самом предприятии. Планируем завершить работы к концу недели, — сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.