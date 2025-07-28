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В Воронеже на место вернут обновленную стелу «Слава советской науке»

Монтаж завершат к концу недели.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже вернут на прежнее место отреставрированную стелу «Слава советской науке». Объект снова займет место на кольце между парком «Орленок» и Благовещенским собором. Монтаж семитонной конструкции, длина которой составляет почти 14 метров, начнут ночью 29 июля.

Подрядная организация установит и укрепит основную мачту памятника с лентами и молекулами, которые уже собраны в единую конструкцию.

— В последующие дни специалисты проведут монтаж нижнего яруса с уникальными панно и проведут тестовый запуск и отладку подсветки: сейчас идет ее проверка на самом предприятии. Планируем завершить работы к концу недели, — сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.