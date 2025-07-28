Средний возраст молодоженов на Кубани составил 35 лет.
Как сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на региональное управление ЗАГС, за последние пять лет средний возраст молодоженов увеличился до 35 лет.
Около 37% вступающих в брак составляют женихи и невесты 1989 года рождения. При этом общее количество брачующихся увеличилось.
В ЗАГСе отметили, что скорее всего, причиной стал увеличенный до 12 месяцев срок подачи заявления и способа подачи — через Единый портал.
Что касается разводов, то около 80% союзов распадаются по решению суда и лишь 20% супругам удается примириться. Из общего количества разводящихся лишь 5% — молодые пары, поженившиеся менее года назад. Чаще всего разводятся пары после 5−10 лет совместной жизни.
Напомним, в Сочи сыграли экстремальную свадьбу молодожены на сноубордах. В социальных сетях появилось видео, на котором жених и невеста в коротком белом платье, но с длинной фатой, спускаются с горы на сноубордах со скоростью примерно 50 км/час.