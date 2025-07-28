Средний возраст молодоженов на Кубани составил 35 лет.

Что касается разводов, то около 80% союзов распадаются по решению суда и лишь 20% супругам удается примириться. Из общего количества разводящихся лишь 5% — молодые пары, поженившиеся менее года назад. Чаще всего разводятся пары после 5−10 лет совместной жизни.