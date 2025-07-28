Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний возраст молодоженов на Кубани составил 35 лет

В Краснодарском крае возраст вступающих в брак увеличился до 35 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

Средний возраст молодоженов на Кубани составил 35 лет.

Как сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на региональное управление ЗАГС, за последние пять лет средний возраст молодоженов увеличился до 35 лет.

Около 37% вступающих в брак составляют женихи и невесты 1989 года рождения. При этом общее количество брачующихся увеличилось.

В ЗАГСе отметили, что скорее всего, причиной стал увеличенный до 12 месяцев срок подачи заявления и способа подачи — через Единый портал.

Что касается разводов, то около 80% союзов распадаются по решению суда и лишь 20% супругам удается примириться. Из общего количества разводящихся лишь 5% — молодые пары, поженившиеся менее года назад. Чаще всего разводятся пары после 5−10 лет совместной жизни.

Напомним, в Сочи сыграли экстремальную свадьбу молодожены на сноубордах. В социальных сетях появилось видео, на котором жених и невеста в коротком белом платье, но с длинной фатой, спускаются с горы на сноубордах со скоростью примерно 50 км/час.