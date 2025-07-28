По факту обрушения подъезда в пятиэтажке в Астрахани возбудили уголовное дело

«Я живу в соседнем подъезде. Вышла в магазин Возвращаюсь, а подъезда нет. Я бегом в квартиру, там у меня ребенок остался. Взяла дочку, документы и на улицу», — рассказала kp.ru местная жительница Елена. Она призналась, что квартиру в этом доме снимает. О том, что дом аварийный знала, но заявила, что цена на жилье была низкая.