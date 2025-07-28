В Иркутской области выявлено 49 случаев острых вирусных гепатитов

В Иркутской области за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 49 случаев острых вирусных гепатитов. Среди них 36 случаев гепатита А и восемь случаев гепатита С. Также выявлено 715 хронических вирусных гепатитов, из которых 568 вызваны гепатитом С, а 145 — гепатитом В. Об этом КП-Иркутск рассказывают в региональном Роспотребнадзоре.