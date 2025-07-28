В Иркутской области выявлено 49 случаев острых вирусных гепатитов

В Иркутской области за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 49 случаев острых вирусных гепатитов. Среди них 36 случаев гепатита А и восемь случаев гепатита С. Также выявлено 715 хронических вирусных гепатитов, из которых 568 вызваны гепатитом С, а 145 — гепатитом В. Об этом КП-Иркутск рассказывают в региональном Роспотребнадзоре.
— Вирусные гепатиты поражают внутренние органы и, в частности, печень человека. Несмотря на существенные различия в симптоматике и способах передачи, все вирусы оказывают воспалительное действие и негативно сказываются на состоянии здоровья, — рассказывают в ведомстве.
Лучшая профилактика вирусных гепатитов — это вакцинация. На сегодняшний день вакцинация проводится только против гепатитов А и В. Однако важно помнить о мерах профилактики, таких как соблюдение правил личной гигиены, использование барьерных методов защиты и избегание рискованных форм поведения.