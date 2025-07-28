На железной дороге Молдовы ждут зарплаты за январь: Увольнение работников и продажа локомотивов не помогло — народ опять готов выйти на массовые протесты

В июле работники ЖДМ наконец получат январскую зарплату. Для сравнения: декабрьскую выплатили только в июне. Руководство рапортует о «прогрессе» — фонд зарплаты удалось сократить до 24 млн леев за счёт увольнений и моратория на приём новых сотрудников. Но легче от этого никому не стало: выставлены на продажу 85 локомотивов, более 40 вагонов и техника, но покупатели не выстраиваются в очередь. Профсоюзы недовольны, и не исключают, что могут вернуться к практике забастовок.