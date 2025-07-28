Железная дорога Молдовы в глубоком кризисе: долги по зарплатам превысили 150 млн леев.
В июле работники ЖДМ наконец получат январскую зарплату. Для сравнения: декабрьскую выплатили только в июне. Руководство рапортует о «прогрессе» — фонд зарплаты удалось сократить до 24 млн леев за счёт увольнений и моратория на приём новых сотрудников. Но легче от этого никому не стало: выставлены на продажу 85 локомотивов, более 40 вагонов и техника, но покупатели не выстраиваются в очередь. Профсоюзы недовольны, и не исключают, что могут вернуться к практике забастовок.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти бережно взращивают «холокост по-молдавски»: Но, основанный на фальшивках, формальный «поезд боли» на главной площади Кишинева сегодня никому уже не интересен.
Сквозь призму депортаций бережно взращивается и лелеется ненависть не только ко всему нашему общему советскому прошлому, но и к сегодняшней России [видео] (далее…).
В Кишиневе старушка торгует с асфальта поношенными вещами, которые никто не покупает: «Очень тяжело жить сегодня, умереть надо уже, хватит…».
Лариса Ивановна проработала всю жизнь, а пенсия у нее всего две тысячи леев [видео] (далее…).
Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города.
Народ встретил премьера вениками, предложив выметаться из Тараклии (далее…).