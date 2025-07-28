Проект: россияне смогут без ограничений получать звонки из-за границы только из Беларуси

В России для борьбы с мошенничеством вводится запрет на звонки из-за рубежа. Соответствующие поправки предлагаются Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в закон о связи, пишет «Коммерсантъ».
В частности, для абонентов в России хотят ввести запрет на звонки из-за границы, сделав исключение для вызовов, поступающих из Беларуси.
Согласно поправкам в законе россияне не смогут получать звонки с иностранных сим-карт. Но, если абонент знает, что ему должны звонить из-за границы, то ему нужно будет сообщить об этом оператору. При этом в обязанности оператора войдет маркировка иностранных вызовов.
Отмечается, что исключить звонки из Беларуси из автоматической блокировки зарубежных звонков планируют из-за союзнических отношения с республикой. В агентстве TelecomDaily отметили, что доля голосовых вызовов из Беларуси в общей массе вызовов из-за рубежа составляет несколько процентов.
— Основная доля звонков сейчас идет через мессенджеры, при этом и в общей доле мошеннических вызовов доля белорусских номеров минимальна, — заявил гендиректор агентства Денис Кусков.
В Минцифры обратили внимание на то, что законопроект еще находится на межведомственном согласовании и может меняться.
Тем временем ГАИ сообщила, что камеры средней скорости появились на трассе Минск — Гродно.
Еще Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля: «Задействованы десятки единиц военной техники».