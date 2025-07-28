Проект: россияне смогут без ограничений получать звонки из-за границы только из Беларуси

Согласно поправкам в законе россияне не смогут получать звонки с иностранных сим-карт. Но, если абонент знает, что ему должны звонить из-за границы, то ему нужно будет сообщить об этом оператору. При этом в обязанности оператора войдет маркировка иностранных вызовов.