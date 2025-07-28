Глава СК поручил возбудить уголовное дело об избиении подростка в Ростовской области

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об унижении и избиении подростка в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Напомним, в Интернете появилась информация о том, что в станице Тацинской мужчина в присутствии группы подростков избил и оскорбил девушку. Известно, что ранее у нее был конфликт с дочкой обидчика.
Следком организовал процессуальную проверку по факту хулиганства.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — добавили в ведомстве.
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