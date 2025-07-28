Стало известно, когда семьи в Башкирии получат выплаты в августе

Родители, получающие выплаты на банковские карты, смогут увидеть начисления в течение дня. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат беременным женщинам, пособий по уходу за малышом до 1,5 лет для неработающих родителей, выплат детям военнослужащих-срочников.