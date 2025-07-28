Стало известно, когда семьи в Башкирии получат выплаты в августе

В Башкирии изменился график августовских выплат. Об этом предупредили в региональном отделении СФР. Поскольку третье число выпадает на воскресенье, детские пособия за июль поступят досрочно, уже 1 августа.
Родители, получающие выплаты на банковские карты, смогут увидеть начисления в течение дня. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат беременным женщинам, пособий по уходу за малышом до 1,5 лет для неработающих родителей, выплат детям военнослужащих-срочников.
Те, кто получает деньги через почту, не заметят изменений, так как выплаты придут по стандартному графику.
Пенсионерам деньги начнут перечислять с третьего августа (почтовые отделения) и 12 числа (банковские счета). Получатели пенсий 23 числа увидят зачисления досрочно, 21 августа.
Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет и пособия работающим родителям до 1,5 лет сохранят обычное расписание, 5 и 8 августа соответственно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.