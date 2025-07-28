Раскрыт механизм возникновения молний под действием «космических» электронов

Как отметил профессор Пасько, данная «цепная реакция» может возникать в очень компактных областях пространства, подобных тем, где физики ранее фиксировали гамма-вспышки, а также при этом она способна протекать с очень разной силой, что объясняет то, почему некоторые вспышки рентгена во время гроз не сопровождаются всплесками радиоволн или света. Подобный сценарий, по мнению физиков, объясняет все те необычные особенности процесса зарождения молний, которые были зафиксированы на Земле и в космосе в последние годы.