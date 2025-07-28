Увеличение двустороннего турпотока ожидают в Беларуси и России

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян, который составил порядка шести миллионов туристов, был отмечен в 2024 году. О новых направлениях и турпродуктах участники рассказали форума «Пора путешествовать по Союзному государству» в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Эксперты, туроператоры и представители власти в рамках трехдневного форума обсуждали развитие туризма между Россией и Беларусью, совместные маршруты, фестивали, логистику, брендинг территорий и продвижение новых направлений.
«В нем приняли участие не только представители белорусского турбизнеса, но и более 200 гостей из почти 40 регионов России. Причем 73% участников приехали в Беларусь впервые. Это было особо важно, чтобы представители российской туриндустрии лучше поняли белорусов, их интересы, привычки, запросы, чтобы уже в наших российских регионах, городах создавать туристические продукты, которые были бы интересны для жителей Республики Беларусь», — рассказал председатель правления ФРОС Region PR, основатель туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия» Геннадий Шаталов.
Как отметила министр туризма Владимирской области Юлия Бояркина, Беларусь входит в топ-3 государств по числу приезжающих в регион тургрупп.
«В 2027 году мы будем отмечать 60-летний юбилей туристического маршрута “Золотое кольцо России”. Сегодня идет переосмысление этого маршрута, чтобы туристам из России, Беларуси и других стран было комфортно путешествовать. Приводится в порядок и развивается инфраструктура», — отметила она.
Новые туристические продукты сегодня развивают и такие знаковые для отдыхающих регионы, как Крым.
«Сейчас у нас в стадии внедрения большой проект “Крымская тропа”, которая объединит все регионы Крыма, она протяженностью более 800 километров. Это поможет разнообразить отдых, окунуться в неповторимый колорит региона», — отметила директор офиса перспективного развития «Корпорация развития Республики Крым» Елена Юрченко.
Еще одним перспективным направлением развития эксперты считают духовно-просветительский туризм, так как многовековые храмы — это не только история, но и своеобразные места духовной силы, которая помогала выстоять в трудные времена.