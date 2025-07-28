Увеличение двустороннего турпотока ожидают в Беларуси и России

«В нем приняли участие не только представители белорусского турбизнеса, но и более 200 гостей из почти 40 регионов России. Причем 73% участников приехали в Беларусь впервые. Это было особо важно, чтобы представители российской туриндустрии лучше поняли белорусов, их интересы, привычки, запросы, чтобы уже в наших российских регионах, городах создавать туристические продукты, которые были бы интересны для жителей Республики Беларусь», — рассказал председатель правления ФРОС Region PR, основатель туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия» Геннадий Шаталов.