Прогноз погоды в Самарской области на 29 июля 2025 года

29 июля в Самарской области ожидается переменчивая погода: день начнётся облачно, а во второй половине суток возможны осадки.
Ночью температура воздуха составит около +16°C, ощущается как +15°C. Облачность сохранится, атмосферное давление — 744 мм рт. ст., влажность воздуха — 70%. Ветер будет дуть со скоростью около 3 м/с, осадков не прогнозируется.
Утром станет теплее: воздух прогреется до +22°C (ощущается как +22°C). Облачность сохранится, давление поднимется до 745 мм рт. ст., влажность снизится до 55%. Ветер — около 4 м/с.
Днём ожидается заметное потепление: температура воздуха достигнет +30°C, но из-за осадков ощущаться будет как +27°C. Пройдёт дождь, влажность составит 31%, давление — 745 мм рт. ст., ветер — 5 м/с. Вероятность осадков — около 55%.
Вечером температура понизится до +24°C (ощущается как +25°C). Возможны дожди, влажность — 41%, давление — 745 мм рт. ст., ветер — 5 м/с. Вероятность осадков — около 27%.
Солнце взойдёт в 04:51, закат — в 20:39, продолжительность светового дня составит 15 часов 48 минут. Луна находится в фазе роста.
Жителям региона стоит быть готовыми к переменчивой погоде: несмотря на жаркий день, дожди могут принести кратковременное похолодание и повышенную влажность.
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