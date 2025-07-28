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МВД: в Солигорске 14-летний школьник попал в больницу, вдохнув пары вейпа

Милиция сообщила, что в Солигорске госпитализировали подростка, покурившего вейп.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Солигорске 14-летний школьник попал в больницу из-за вейпа, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел недавно в районном центре. В гостях у друга-сверстника без контроля взрослых подросток длительное время вдыхал пары «вейпа» и потерял сознание. Друг подростка вызвал скорую помощь и мальчика госпитализировали.

— Ребенок уже выписан из учреждения здравоохранения, по факту данного происшествия проводится проверка, — прокомментировал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.

При этом правоохранители обратили внимание на то, что в городе это не первый случай, когда ребенок попадает в больницу из-за вейпов. Ранее в больницу привозили девочку-подростка, которая вдыхала пары электронной сигареты.

Напомним, в Беларуси реализация электронных систем курения несовершеннолетним наказывается штрафом до 20 базовых величин (до 840 белорусских рублей в июле 2025-го).

Напомним, резонансный случай произошел минувшей весной: в Беларуси был зафиксирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».

К слову, врач сказала, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы. Но еще ранее сенатор сообщил, что в Беларуси могут запретить электронные сигареты.

И мы писали, что в Минске 14-летней школьнице грозит 20 лет тюрьмы за несколько недель «работы».