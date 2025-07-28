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В Нижнем Новгороде начнут штрафовать попрошаек на улицах

Нижегородские власти рассматривают возможность введения штрафов для уличных попрошаек.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Этот вопрос обсуждался депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Инициатором выступил мэр Арзамаса, Александр Щелоков, предложивший усилить ответственность за попрошайничество в общественных местах. Он отметил, что регулярно получает жалобы от горожан и лично сталкивается с людьми, настойчиво просящими деньги на Соборной площади. По его мнению, подобное поведение, особенно в навязчивой форме, вызывает негативные эмоции.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин привел в пример ситуацию на Большой Покровской улице, где аниматоры в костюмах ростовых кукол навязчиво предлагали сфотографироваться и требовали за это плату. Полиция не могла пресечь их действия, так как навязчивость не является нарушением закона.

Комитет Заксобрания по вопросам государственной власти рекомендовал парламенту принять изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие любые формы «приставания» к прохожим на улицах.

Решение будет принято на заседании ЗСНО 31 июля.