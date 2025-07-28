В Нижнем Новгороде начнут штрафовать попрошаек на улицах

Инициатором выступил мэр Арзамаса, Александр Щелоков, предложивший усилить ответственность за попрошайничество в общественных местах. Он отметил, что регулярно получает жалобы от горожан и лично сталкивается с людьми, настойчиво просящими деньги на Соборной площади. По его мнению, подобное поведение, особенно в навязчивой форме, вызывает негативные эмоции.