В Нижнем Новгороде начнут штрафовать попрошаек на улицах

Этот вопрос обсуждался депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.
Инициатором выступил мэр Арзамаса, Александр Щелоков, предложивший усилить ответственность за попрошайничество в общественных местах. Он отметил, что регулярно получает жалобы от горожан и лично сталкивается с людьми, настойчиво просящими деньги на Соборной площади. По его мнению, подобное поведение, особенно в навязчивой форме, вызывает негативные эмоции.
Председатель ЗСНО Евгений Люлин привел в пример ситуацию на Большой Покровской улице, где аниматоры в костюмах ростовых кукол навязчиво предлагали сфотографироваться и требовали за это плату. Полиция не могла пресечь их действия, так как навязчивость не является нарушением закона.
Комитет Заксобрания по вопросам государственной власти рекомендовал парламенту принять изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие любые формы «приставания» к прохожим на улицах.
Решение будет принято на заседании ЗСНО 31 июля.