Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера «Аврора»

Полиция проверит сообщения о женщине, стоящей на буе крейсера «Аврора».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера «Аврора», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея “Аврора”, — говорится в сообщении.

Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи «Авроры», на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.