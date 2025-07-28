В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера «Аврора»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера «Аврора», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
«В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея “Аврора”, — говорится в сообщении.
Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи «Авроры», на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.