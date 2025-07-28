«Аэрофлот» обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево» обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию, передает Минтранс РФ слова замминистра транспорта Владимира Потешкина.
«Аэрофлот» и «Шереметьево» обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации", — подчеркнул Потешкин.
Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».
В Минтрансе РФ сообщали, что авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» на фоне хакерских атак.