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«Аэрофлот» обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс

Минтранс: «Аэрофлот» и Шереметьево обладают ресурсами для нормализации ситуации.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево» обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию, передает Минтранс РФ слова замминистра транспорта Владимира Потешкина.

«Аэрофлот» и «Шереметьево» обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации", — подчеркнул Потешкин.

Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».

В Минтрансе РФ сообщали, что авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» на фоне хакерских атак.