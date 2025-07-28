Из Пермского края в Северодонецк отправлены книги и школьные принадлежности для образовательных учреждений

Сегодня, 28 июля, более 40 коробок с гуманитарной помощью были отправлены в подшефный Северодонецк с площадки благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
В рамках акции «Северодонецк. Пермский период» педагогические и ученические коллективы столицы Прикамья собрали для своих коллег школьные принадлежности, книги, настольные игры, игрушки, костюмы для выступлений. Эта помощь будет передана в библиотеку, детский сад, отдел культуры, школы, в том числе художественную, города Северодонецка.
В формировании и отправке гуманитарного груза приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России».
Напомним, в рамках этой акции региональное отделение партии «Единая Россия» ранее направляло в составе гуманитарной помощи книги по истории России и Великой Отечественной войны, материалы для мастер-классов, методические материалы, юридическую и художественную литературу, развивающие и настольные игры.
С образовательной поездкой в Северодонецке побывали пермские педагоги. Там они провели ряд бесед со специалистами местных учреждений образования и культуры, мастер-класс по изготовлению «сухих» душей для бойцов, а также пополнили библиотечный фонд города.
Отметим, летом дети из Северодонецка отдыхают в Пермском крае. В июне в загородном детском лагере Пермского муниципального округа прошла летняя смена «Хроники пермских легенд» для 197 северодонецких школьников. Ребята совершили путешествие в мир уникального фольклора Прикамья. Программа включала занимательные квесты, мастер-классы по народным ремеслам и художественное творчество, где каждый смог создать свой собственный артефакт.
По словам заместителя директора по воспитательной работе Натальи Казаковой, ребята из Луганской Народной Республики отдыхают в лагере уже третий год подряд. Очередная группа детей из Луганской Народной Республики на летний отдых ожидается в августе.