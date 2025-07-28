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В июле почти 100 активистов из ЛНР ознакомились с работой СГСПУ

В Самарском государственном социально-педагогическом университете прошли две сессии образовательных и туристических программ под названием «Университетские смены».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самарском государственном социально-педагогическом университете прошли две сессии образовательных и туристических программ под названием «Университетские смены».

В рамках проекта в одном пространстве собрались около ста участников движения детей и молодежи «Движение Первых» из Луганской Народной Республики.

На протяжении десяти дней участники знакомились с деятельностью университета, развивали лидерские качества, творческие способности и спортивные навыки, а также получали информацию о возможностях, которые предоставляет «Движение Первых».

Программа включала мероприятия, позволяющие погрузиться в атмосферу студенческой жизни — от посещения культурных и спортивных событий до знакомства с научными и образовательными направлениями.

Во время смен ребята изучали историю Самарского края, участвовали в занятиях по робототехнике и виртуальной реальности, работали с микроскопами, создавали простейшие модели роботов.

Кроме того, им были даны рекомендации по построению профессиональной траектории, формированию дисциплины и личностного роста.

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