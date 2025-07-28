«Грозы с ливнями и до +32». Белгидромет предупредил о дождях в Беларуси 29 июля

В Беларуси 29 июля будет дождливо, но в некоторых регионах еще и очень жарко. Подробнее о прогнозе проинформировал сайт pogoda.by.
Оранжевый уровень опасности из-за гроз вынесен в Беларуси на вторник. В этот день практически по всей стране пройдут дожди, при грозах местами могут быть сильные ливни.
Ветер будет переменных направлений со шквалистым усилением при грозах.
В ночные часы температуры будут опускаться до +16 — +21 градуса, а днем температуры будут отличаться более чем на 10 градусов. По юго-западу будет около +20 градусов, а на востоке страны воздух прогреется до +32 градусов. В Минске 29 июля также прогнозируется гроза.