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«Грозы с ливнями и до +32». Белгидромет предупредил о дождях в Беларуси 29 июля

Белгидромет сообщил о ливнях и жаре +32 в Беларуси 29 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 70% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 29 июля будет дождливо, но в некоторых регионах еще и очень жарко. Подробнее о прогнозе проинформировал сайт pogoda.by.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз вынесен в Беларуси на вторник. В этот день практически по всей стране пройдут дожди, при грозах местами могут быть сильные ливни.

Ветер будет переменных направлений со шквалистым усилением при грозах.

В ночные часы температуры будут опускаться до +16 — +21 градуса, а днем температуры будут отличаться более чем на 10 градусов. По юго-западу будет около +20 градусов, а на востоке страны воздух прогреется до +32 градусов. В Минске 29 июля также прогнозируется гроза.