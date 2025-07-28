В Госдуме считают запрет самокатов по всей стране нерациональным

«Мы считаем, что курьеры, как правило, они передвигаются уже не на самокатах, они передвигаются на мопедах… Там однозначно нужны права, нужен шлем, нужно убирать их с тротуаров, чтобы они ездили по дорогам общего пользования, и это тогда не будет создавать проблем для пешеходов… Первое, что нужно, это понять — что это мопеды, запретить им ездить по тротуарам и контролировать», — заключил он.