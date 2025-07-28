В Сочи объяснили, почему на пляжах могут брать доплату за места в тени

«Практически на всех оборудованных пляжах Сочи имеются зоны повышенного комфорта с платными дополнительными услугами, в том числе на аренду шезлонгов, бунгало и навесов. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, при организации торговой деятельности и ее осуществлении пользователи (арендаторы) самостоятельно определяют цены на продаваемые товары. При этом, согласно требованиям договора аренды, в непосредственной близости к воде должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях площадью не менее 30% от всей пляжной территории», — говорится в сообщении.