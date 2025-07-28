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В «Аэрофлоте» рассказали о работе касс и переоформлении билетов

«Аэрофлот» приоритетно переоформляет билеты пассажирам отдельных категорий.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Работа касс и переоформление билетов «Аэрофлота» настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ.

«Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО», — сообщили в Минтрансе.

Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».