В «Аэрофлоте» рассказали о работе касс и переоформлении билетов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Работа касс и переоформление билетов «Аэрофлота» настроена в первую очередь для людей с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО, сообщает Минтранс РФ.
«Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО», — сообщили в Минтрансе.
Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».