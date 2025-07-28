В Уфе движение по улице Пугачева запустят осенью

Один из крупных дорожных проектов Уфы — Южные ворота — будет сдан по графику. Уже этой осенью жители столицы Башкирии смогут оценить первые результаты масштабного строительства.
Как сообщили городские власти, в сентябре откроется движение по обновленной улице Пугачева. Первоначально автомобилисты смогут воспользоваться двумя полосами, а к Дню республики заработают все четыре.
На данный момент строители преодолели наиболее сложные этапы работ. После длительных судебных разбирательств весной был снесен последний мешающий объект. Сейчас завершается перекладка коммуникаций, после чего начнётся укладка асфальта.
Особое внимание уделяют Бельскому арочному мосту, который станет важной частью транспортной развязки. Его планируют открыть для движения в октябре 2025 года, что позволит значительно разгрузить дорожную сеть южной части города.
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