Площадь ландшафтного пожара в Каменском районе увеличилась до 20 га

В понедельник, 28 июля, в Красновском сельском поселении, а также в хуторе Филиппенков Каменского района Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Сообщение на пульт управления поступило в 14:01. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
Сначала огонь распространился на площади 10 га, но потом увеличился до 20.
Как сообщили в МЧС, угрозы населенным пунктам нет.
Известно, что пожар тушат 36 специалистов с привлечением 13 единиц техники. Чуть позже появилась информация, что в 16:45 для тушения был задействован вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.
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