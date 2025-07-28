Площадь ландшафтного пожара в Каменском районе увеличилась до 20 га

В понедельник, 28 июля, в Красновском сельском поселении, а также в хуторе Филиппенков Каменского района Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Сообщение на пульт управления поступило в 14:01. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.