Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь ландшафтного пожара в Каменском районе увеличилась до 20 га

В Каменском районе 36 спасателей тушат пожар.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 28 июля, в Красновском сельском поселении, а также в хуторе Филиппенков Каменского района Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Сообщение на пульт управления поступило в 14:01. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Сначала огонь распространился на площади 10 га, но потом увеличился до 20.

Как сообщили в МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

Известно, что пожар тушат 36 специалистов с привлечением 13 единиц техники. Чуть позже появилась информация, что в 16:45 для тушения был задействован вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ландшафтный пожар вспыхнул в Каменском районе Ростовской области, горит 10 га.

В районе донского хутора Филиппенков разгорелся пожар, угрозы для населенного пункта нет (подробнее).