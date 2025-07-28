Суд Петербурга рассмотрит дело о вожатом лагеря с туберкулезом

Ленинский районный суд принял к производству административное дело в отношении медицинской компании. Поводом стало выявление у работника детского лагеря «Военмех» опасной формы туберкулеза, несмотря на ранее выданное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.
Как установлено проверкой, 30 апреля компания признала сотрудника здоровым, а 17 июля у него диагностировали диссеминированный туберкулез легких с бактериовыделением в активной стадии.
— Расследование выявило нарушения санитарных норм при проведении медосмотров, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Сейчас материалы направлены судье для рассмотрения по существу.