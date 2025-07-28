Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Петербурга рассмотрит дело о вожатом лагеря с туберкулезом

Мужчине удалось получить справку об отсутствии противопоказаний.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд принял к производству административное дело в отношении медицинской компании. Поводом стало выявление у работника детского лагеря «Военмех» опасной формы туберкулеза, несмотря на ранее выданное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.

Как установлено проверкой, 30 апреля компания признала сотрудника здоровым, а 17 июля у него диагностировали диссеминированный туберкулез легких с бактериовыделением в активной стадии.

— Расследование выявило нарушения санитарных норм при проведении медосмотров, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Сейчас материалы направлены судье для рассмотрения по существу.