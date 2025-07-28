В Прикамье состоялся этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

Примерно половина из них, по сути, представляют собой тематические фестивали. Это музейная площадка, где культурные институции из разных территорий Прикамья представляют свои программы. Музыкальная программа большой сцены. Дом фольклора, где идут лекции, показы одежды, рассказывают о народной музыке и, конечно, играют её. Потешная палата — театральная площадка «Зова», на которой в этом году выступали театры Перми, Красновишерска, Санкт-Петербурга. Ристалище и лагерь реконструкторов. Так что «Зов Пармы» по праву можно назвать фестивалем фестивалей, ориентированным на самые разные запросы, на самый разный возраст гостей.