В Прикамье состоялся этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

Фестиваль «Зов Пармы» прошел с 25 по 27 июля на поляне под Чердынью, близ села Серёгово.
За три дня на фестивале побывали более 20 тысяч гостей, состоялось 10 театральных представлений и одна свадьба в коми-пермяцких традициях, на большой сцене выступили 10 коллективов и исполнителей, с поляны отправлено около двух тысяч открыток. В ремесленных рядах трудились более 50 мастеров в ремесленных рядах, а всего на фестивале работали 600 участников, 35 волонтёров. Полноправным героем сезона стала и уральская погода.
На протяжении многих лет «Зов Пармы» проходит в лесах севера Пермского края, на чердынской земле, в местах мистических, овеянных легендами, там, где человек может по-настоящему понять себя и соотношение «я — природа — большой мир».
В пятничную непогоду состоялись церемония открытия фестиваля, премьера «Зова Пармы», спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» и шоу керамистов Поповых «Рождение огненной девы» (обжиг глиняной скульптуры); начали работу площадки, встали лагерем самые брутальные участники «Зова» — бойцы турниров по историческому фехтованию.
С полудня второго дня фестиваля открылись все площадки. В этом году их было около 15.
Примерно половина из них, по сути, представляют собой тематические фестивали. Это музейная площадка, где культурные институции из разных территорий Прикамья представляют свои программы. Музыкальная программа большой сцены. Дом фольклора, где идут лекции, показы одежды, рассказывают о народной музыке и, конечно, играют её. Потешная палата — театральная площадка «Зова», на которой в этом году выступали театры Перми, Красновишерска, Санкт-Петербурга. Ристалище и лагерь реконструкторов. Так что «Зов Пармы» по праву можно назвать фестивалем фестивалей, ориентированным на самые разные запросы, на самый разный возраст гостей.
«И пусть в середине лета +11°С и ветрище, среди такого народа тепло и светло. Театр НоС всю поляну обошёл, новых друзей нашёл, два спектакля сыграл, подарочками обзавёлся, всех обнял! Люди от нас даже в дождь не ушли, а ещё больше пришли! Там, где радость, всегда хорошо. Будем теперь ждать нового лета и, авось позовёт Парма, мы поедем», — это отзыв участников фестиваля из Санкт-Петербурга, театра НоС.
В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа и Год коми-пермяцкого языка, объявленный в Пермском крае губернатором Дмитрием Махониным, особый акцент был сделан на культуру коми-пермяков. Самые разные площадки фестиваля подключились к юбилейному году. Так, в «Народном доме» звучала коми-пермяцкая музыка и рассказывались коми-пермяцкие сказки. А Коми-Пермяцкий этнокультурный центр представил интерактивное дефиле национальных костюмов. Руководитель этнокультурного центра Мария Носкова привезла на фестивальную поляну костюмы коми-пермяков из разных районов Коми-Пермяцкого округа, попросила подняться на сцену зрителей, которые, облачившись в народные одежды, и составили дефиле.
Одной из самых ярких и атмосферных площадок «Зова Пармы»-2025, безусловно, стала реконструкция свадьбы по коми-пермяцкому обряду. Её провели носители традиции, фольклорные ансамбли из Кочёвского округа «Кукушка» и «Мича Асыв». Молодожёны были самые настоящие, Евгений и Алёна Ганзерт из Березников.
Большой интерес гостей «Зова Пармы» неизменно вызывает площадка Почты России, откуда совершенно бесплатно можно отправить открытку в любой город Земли. Площадка должна была закрыться в шесть вечера, но желающих успеть отправить бумажное послание было столько, что коллеги из Почты России продлили работу.
В субботу подвели итоги несколько конкурсов и игр «Зова Пармы». Были определены лучшие в конкурсе биваков. К слову, здесь первое место взяла команда с коми-пермяцким названием.
Также состоялось награждение победителей конкурса сказок и игры «Загадки Пармы», состоявшейся в содружестве с Пермской художественной галереей, Коми-Пермяцким этноцентром, Ресурсным центром добровольчества и благотворительности Пермского края, Центром развития туризма Пермского края, информационно-методическим центром «Глобус», поисковым отрядом им. Ирины Бухановой. А в воскресенье прошло награждение победителей турнира по историческому фехтованию.
В субботу с фестивальной поляны были организованы экскурсии в Чердынь и Ныроб. В этом году их число увеличилось.
Также в субботу в Чердыни состоялось выступление Даши Калиной и концерт ансамбля крестьянской музыки «Репей» (г. Москва). Работала площадка археологов на Троицком холме, одном из самых знаковых мест древней Чердыни. Сюда, на настоящий археологический раскоп можно было попасть в дни «Зова Пармы».
Яркой пламенной точкой фестиваля стало шоу огня. Каждый год на «Зове Пармы» возводится и сгорает новая фигура. В этом году на фестивальной поляне для всех распустился магический цветок папоротника. Вспыхнув, через какое-то время он раскрыл гигантские лепестки и так, в огне, «отцвёл», даря таинство июльской ночи, времени, когда людям открывается цвет папоротника и исполняются желания…
Организаторы этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы»: Пермский дом народного творчества «Губерния», администрация Чердынского муниципального округа при поддержке министерства культуры Пермского края.