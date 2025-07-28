В Самаре опубликовали расписание бесплатных показов на набережной с 30 июля

Жители и гости Самары смогут провести летние вечера на набережной, наслаждаясь бесплатными кинопоказами под открытым небом. С 30 июля по 3 августа на площадке «Филин» покажут любимые фильмы и мультфильмы — от культовой классики до современных хитов.
На самарской набережной опубликовали расписание работы летнего кинотеатра «Филин». В течение пяти вечеров зрителей ждут документальные ленты, комедии, драмы, приключенческие фильмы и мультфильмы. Все показы — бесплатные.
30 июля, в среду, программу откроет документальный фильм «Война и мир» (18+) (18:00−18:15). Затем зрители увидят комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+) (18:20−19:50) и эпический «Гладиатор» (18+) (20:00−22:35).
31 июля, в четверг, покажут «Синюю птицу» (6+) (17:30−19:10), романтическую комедию «Роман с камнем» (16+) (19:20−21:10) и боевик «Доспехи Бога» (18+) (21:15−22:45).
1 августа, в пятницу, в программе спортивная драма «Движение вверх» (6+) (17:45−20:00) и фантастический блокбастер «Интерстеллар» (18+) (20:10−23:00).
2 августа, в субботу, зрители увидят короткометражку «Десантник Степочкин» (0+) (18:00−18:25), военный фильм «В зоне особого внимания» (12+) (18:35−20:15) и драму «За Палыча!» (12+) (20:25−22:00).
В воскресенье, 3 августа, на площадке пройдёт семейный день. Для детей и родителей покажут сборник мультфильмов (0+) («Дядюшка АУ», «Котёнок по имени ГАВ», «Аленький цветочек» — 16:00−17:25), а также «Кунг-фу Панду» (17:30−19:00), «Старика Хоттабыча» (0+) (19:10−20:35) и приключенческий «Принц Персии: Пески времени» (12+) (20:40−22:35).
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