Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды

«Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да», — сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».