Диетолог предупредил о вреде просмотра телевизора во время еды

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Просмотр телевизора во время еды снижает пищеварительную активность, синтез ферментов и соляной кислоты, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
«Физиология говорит, что когда ты ешь, ты должен быть сосредоточен на еде. И главное, ты не должен отвлекаться. Это процесс очень такой сложный пищеварения, интимный, и он требует сосредоточения всех сил. А когда мы это делаем между прочим, это, конечно, снижает нашу пищеварительную активность, снижает синтез ферментов пищеварительных, снижает синтез соляной кислоты. Это показано и доказано, что лучше не отвлекаться. Особенно ребенку, да», — сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».
Он отметил, что ребенок во время еды должен быть сосредоточен, получать от нее удовольствие, радость, насыщение, и переваривать, не отвлекаясь.