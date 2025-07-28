Погибшей омичке Татьяне Озолиной установили памятник на собранные поклонниками средства

«Дорогие друзья! С огромной благодарностью и легкой грустью хотим сообщить, что 22 июля мы установили памятник нашей незабвенной Танюшке в Таре. Большое спасибо за то, что откликнулись и внесли свою лепту в общее дело. Это не просто памятник — это воплощенная любовь многих людей. Особая благодарность тем, кто активно помогал с организацией и просто своей верой в то, что мы справимся. Ваша поддержка была неоценима!», — сообщается на странице канала.