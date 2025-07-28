Зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября. Кому еще можно надеяться на прибавку

Также важно отметить, что повышение заработной платы предусмотрено только для сотрудников федеральных бюджетных организаций. Выплаты госслужащим из регионов будут определяться исходя из решения региональных властей. Коммерческих же организаций новые условия вообще не коснутся. Однако, согласно статье 134 ТК РФ, владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции.