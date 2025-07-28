Зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября. Кому еще можно надеяться на прибавку

В связи с ростом инфляции в России с 1 октября отдельным категориям госслужащих повысят зарплату на 7,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто еще может рассчитывать на повышение заработной платы.
Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, для каких категорий государственных служащих предусмотрено повышение заработной платы. Среди них:
Росгвардия;МВД;ФСИН;ФССП;Федеральная таможенная служба;фельдъегерская связь;военнослужащие (по контракту и призыву).
Индексацию планируют провести 1 октября 2025 года, но повышенную зарплату сотрудники смогут получить не ранее ноября.
Также важно отметить, что повышение заработной платы предусмотрено только для сотрудников федеральных бюджетных организаций. Выплаты госслужащим из регионов будут определяться исходя из решения региональных властей. Коммерческих же организаций новые условия вообще не коснутся. Однако, согласно статье 134 ТК РФ, владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции.
Рекрутер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров пояснил, что увеличение уровня заработной платы среди государственных служащих будет определяться каждым регионом самостоятельно, но выплаты будут проиндексированы для всех сотрудников, которые подпадают под нововведение:
— Внутри обозначенных подразделений индексация не будет выборочной, зарплату повысят всем. Условно говоря, если Росгвардии положено повышение, оно коснется всех сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности.
Кому еще поднимут зарплату.
В свою очередь независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что, помимо госслужащих, на повышение заработной платы в ближайшее время могут рассчитывать такие специалисты, как:
аналитики инвестиционных банков, топ-менеджеры с наработанной клиентской базой;
— Рост зарплаты в этой трудовой отрасли будет около 20 процентов из-за дефицита кадров и привлечения инвестиционных портфелей (инструменты, которые должны приносить доход) в другие сектора, — пояснила Лоикова.
IT-специалисты;
Как отметила эксперт, из-за утечки кадров, прогнозируемый рост выплат в этом профессиональном секторе составит около 15−25 процентов относительно текущих показателей.
инженеры (нефтегазового, военно-промышленного, машиностроительного секторов);
— В этой сфере зарплаты поднимутся примерно на 15 процентов из-за дефицита молодых специалистов, — пояснила Лоикова.
сварщики, токари, монтажники, логисты.
Из-за «старения» кадров и призыва на СВО в этой отрасли наблюдается нехватка кандидатов, пояснила специалист. Поэтому в ближайшее время здесь прогнозируется самый большой рост зарплат (до 40 процентов), чтобы привлечь работоспособное население.
А их повышение обойдет стороной.
Однако люди, чья работа связана с творчеством и не предполагает сложных задач, могут не рассчитывать на рост зарплат в ближайшее время, предупредила Лоикова:
— В сфере журналистики и дизайна наблюдается переизбыток кадров, поэтому здесь надбавки к выплатам не прогнозируются. В такой же ситуации находятся и офисные сотрудники, чья работа не предполагает использования уникальных навыков.
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