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Роскомнадзор опроверг утечку данных клиентов «Аэрофлота»

Ведомство не подтвердило случаи утечки данных клиентов или персонала «Аэрофлота» после технического сбоя в системах авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

«Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами. Роскомнадзор ожидает информацию от “Аэрофлота” и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств», — цитирует заявление РКН информационное агентство.

Ранее в понедельник авиакомпания отменила свыше 50 пар рейсов из Москвы. Отмечалось, что причиной масштабного сбоя в IT-системах стали хакерские атаки. Генеральная прокуратура России сообщила, что возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле надзорных органов.