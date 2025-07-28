Роскомнадзор опроверг утечку данных клиентов «Аэрофлота»

«Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами. Роскомнадзор ожидает информацию от “Аэрофлота” и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств», — цитирует заявление РКН информационное агентство.
Ранее в понедельник авиакомпания отменила свыше 50 пар рейсов из Москвы. Отмечалось, что причиной масштабного сбоя в IT-системах стали хакерские атаки. Генеральная прокуратура России сообщила, что возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле надзорных органов.