Мингорисполком: скидки на школьные товары составят до 35%

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Минские универмаги проводят дни скидок, они распространяются и на школьный ассортимент, заявила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная в эфире телеканала СТВ.
Она отметила, что торговые объекты стараются привлечь потребителя различными акциями, в том числе скидочными.
«В наших универмагах традиционно проводятся дни скидок. Составлять скидки будут от 15% до 35%. Более подробная информация по дням скидок, условиям их предоставления — на сайте каждого универмага», — сказала Нагорная.
Она уточнила, что на школьный ассортимент в начале учебного года интерес немного спадает.
«Наиболее массовые скидки иностранными предприятиями предлагаются именно в сентябре», — добавила Нагорная.
По ее словам, минимальный набор одежды и обуви для ученика начальной школы обойдется в 380−480 рублей. Что касается максимальной цены на одежду для учащихся старших классов, то она не превысит 1,4 тысячи рублей.
Ранее глава Беллегпрома Татьяна Лугина заявила, что уже подготовлено более миллиона единиц продукции для школьников. Но при необходимости Беллегпром готов дошить предметы одежды определенных моделей.