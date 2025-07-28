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Специалист рассказала, почему кошка может кусать хозяина

Бывает так, что кошка сначала ластится и лижет вас, а после кусает. Специалист пояснила, что это значит.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Кошка кусает палец
Источник: Image by Freepik

Хотя мы не можем общаться с кошками напрямую, они научились использовать язык тела и сигналы, чтобы взаимодействовать с людьми. Один из самых ярких примеров — это мяуканье. Животные издают такие звуковые сигналы только для людей и своих котят.

Однако есть и другой, менее приятный, но более серьезный способ выражения чувств по отношению к людям — легкие укусы или царапины. Хотя это может быть неприятно, кошки обычно не хотят причинить вред.

Специалист по поведению кошек Аманда Кэмпион рассказала изданию The Mirror, что кошка может мурлыкать и просить ласки, но затем кусать хозяина, зализывать укус и снова кусать. Таким образом животное показывает любовь, проявляет привязанность и передает свой запах человеку, с которым у него сложилась тесная связь.

Вторая причина такого поведения — переизбыток эмоций. Вы гладите кошку — она вас кусает, а после лижет, как бы извиняясь. Также покусывание может быть способом игры или привлечения внимания.

Кроме того, укус может быть сигналом к прекращению каких-либо действий. Так, если вы долго гладите кошку, таким поведением она показывает, что ей достаточно ласки, можно прекращать это.

Ранее ветеринар объяснил, почему кошки ложатся на больное место хозяина.