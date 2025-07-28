Специалист рассказала, почему кошка может кусать хозяина

Хотя мы не можем общаться с кошками напрямую, они научились использовать язык тела и сигналы, чтобы взаимодействовать с людьми. Один из самых ярких примеров — это мяуканье. Животные издают такие звуковые сигналы только для людей и своих котят.
Однако есть и другой, менее приятный, но более серьезный способ выражения чувств по отношению к людям — легкие укусы или царапины. Хотя это может быть неприятно, кошки обычно не хотят причинить вред.
Специалист по поведению кошек Аманда Кэмпион рассказала изданию The Mirror, что кошка может мурлыкать и просить ласки, но затем кусать хозяина, зализывать укус и снова кусать. Таким образом животное показывает любовь, проявляет привязанность и передает свой запах человеку, с которым у него сложилась тесная связь.
Кроме того, укус может быть сигналом к прекращению каких-либо действий. Так, если вы долго гладите кошку, таким поведением она показывает, что ей достаточно ласки, можно прекращать это.
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