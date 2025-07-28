Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители

«Мы идём по самому простому пути. Он (ребенок — ред.) захныкал — на, удовлетворил, он отстал, и вы довольны все. А результат? Результат один — это лишний вес. Посмотрите, сколько детей уже, 15% примерно имеет излишнюю массу тела, избыточную массу тела и ожирение. Тем более это особая форма ожирения, адипоцитная форма… Бороться с ней архисложно. Так что воспитывайте, учите, чтобы он потом вас учил», — сказал диетолог.