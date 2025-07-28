«Вахта памяти −2025»: обнаружены останки 13 красноармейцев, обезврежены десятки снарядов

Потом были еще и еще такие находки: артиллерийские снаряды, прошедшие канал ствола, то есть при выстреле уже поставленные на боевой взвод, чтобы взорваться в штатном режиме, но почему-то — к счастью! — за многие десятилетия так и не сработали. Были найдены наступательные, оборонительные и противотанковые ручные гранаты.