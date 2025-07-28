«Вахта памяти −2025»: обнаружены останки 13 красноармейцев, обезврежены десятки снарядов

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Десятидневная «Вахта Памяти 2025» завершилась в Штефан-Водском районе Республики Молдова, об этом сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
В юбилейный, 80-й год Победы поисковики-добровольцы из отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба вели работы на бывшем Днестровском плацдарме между селами Раскаец и Виишоара. Здесь с апреля по август 1944 года Красная армия вела ожесточенные бои за освобождение Молдавии от фашизма.
Поисковики работали в экстремальных условиях, отметил Петрович: на протяжении недели температура воздуха поднималась выше 37−40 градусов, поиски велись на открытой местности, в поле. За время экспедиции по стране объявляли то желтый, то оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.
«В ходе работ обнаружены останки 13 красноармейцев (ведется работа по исследованию сопутствующих предметов для установления имен); найдено и передано для утилизации саперам Национальной армии несколько десятков боеприпасов различных калибров. В ходе экспедиции поисковики благоустроили памятный знак на месте боев 266-й стрелковой дивизии», — сообщил Алексей Петрович.
Несущие гибель
В своем Telegram-канале Алексей Петрович вел мини-дневник вахты, сообщая наиболее интересные факты. Так, первая опасная находка была обнаружена поисковиками уже на третий день.
«Это поле пахали все послевоенные годы, выращивая то хлеб, то подсолнух, то кукурузу. Плуг землепашца, ветер и дожди вытолкнули на поверхность земли страшное свидетельство ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны. К счастью, этот снаряд мы обнаружили раньше, чем его зацепили при вспышке», — сообщил Петрович.
Потом были еще и еще такие находки: артиллерийские снаряды, прошедшие канал ствола, то есть при выстреле уже поставленные на боевой взвод, чтобы взорваться в штатном режиме, но почему-то — к счастью! — за многие десятилетия так и не сработали. Были найдены наступательные, оборонительные и противотанковые ручные гранаты.
А еще — неприметная на первый взгляд гусеница под названием «Голиаф» — немецкая наземная гусеничная самоходная мина времен Второй мировой. Предназначалась для борьбы с танками и укреплениями противника.
Все найденные боеприпасы были нейтрализованы саперами Национальной армии, которых при каждом обнаружении опасных предметов поисковики вызывали к месту работ: так они действуют всегда.
Не вернулись из боя
Склониться на минуту. Задуматься. Остановиться. Так происходит, конда поисковики находят останки тех, кто отдал свою жизнь за мир на молдавской земле. И вот — очередной неизвестный герой Красной армии, погибший на Днестровском плацдарме.
«Две гранаты успел метнуть по противнику, о чем свидетельствуют два колечка на дне окопа. Последний боеприпас парень либо не успел израсходовать, либо оставил для себя…».
Десятый день вахты. Под старым заброшенным виноградником снова обнаружен павший в борьбе с фашизмом красноармеец. И снова — слезы на глазах.
«Погибшего пулеметчика — здорового молодого парня под два метра ростом — дома ждала жена: мы нашли вместе с ним обручальное кольцо. Оборванная войною жизнь, искалеченная войною судьба и не перестающее дышать войною поле…» — написал Алексей Петрович.
На месте поисковых работ проходила линия обороны, которую советские солдаты — люди разных национальностей, не придававших этим национальностям никакого значения, — держали ценою собственной жизни.
«Сегодня линия обороны проходит по нашим душам и сердцам. И мы сделаем всё возможное, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто», — говорит поисковик.
Передовица и самосад
О том, что среди оборонявших Молдову и ковавших Победу солдат были люди разных национальностей, свидетельствует одна из находок поисковиков — фрагмент газеты на украинском языке.
«Во время Великой Отечественной войны на украинском языке издавалось множество газет, как официальных, так и партизанских. Среди наиболее известных можно выделить “За Советскую Украину”, “Красная звезда”, “Правда”, а также партизанские газеты, такие как “За честь Родины”, “За победу” и другие», — объяснил Петрович.
А еще бойцы поискового отряда нашли на полях сражений гильзу от противотанкового ружья. Казалось бы, что необычного….
«Каково же было наше удивление, когда, сняв самодельную закупорку, мы обнаружили внутри не порох, а табак. Пролежав под землей 81 год, он оказался на удивление сухим и даже сохранил запах. Одно из немногих солдатских удовольствий на войне — курение табака. Часто вместе с погибшими солдатами мы находим портсигары и истлевшие кисеты. Хранение табака в гильзе от патрона встречается в нашей практике впервые. Хочется верить, что владелец этой окопной самоделки остался жив и выкурил папиросу на ступенях поверженного Рейхстага», — заметил Алексей.
Он также сообщил, что поисковые работы на этом участке будут продолжены после уборки сельскохозяйственных культур во втором полугодии 2025 года.
А в 2026 году Поисковое движение Молдовы отметит 15-летие с момента своего создания.