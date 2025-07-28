При пожаре в Гуково погиб 44-летний мужчина

В ночь на понедельник, 28 июля, в Гуково произошел пожар в автосервисе. В результате чего погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Возгорание произошло на улице Колодезной. Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. Пожар тушили 13 спасателей с привлечением пяти спецмашин.
— При тушении возгорания обнаружено тело погибшего, сгорели также шесть автомобилей, — говорится в сообщении.
Теперь причину пожара предстоит установить дознавателю.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Площадь ландшафтного пожара в Каменском районе увеличилась до 20 га.
В Каменском районе 36 спасателей тушат пожар (подробнее).