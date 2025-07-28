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При пожаре в Гуково погиб 44-летний мужчина

Спасатели потушили пожар в автосервисе в Гуково.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 28 июля, в Гуково произошел пожар в автосервисе. В результате чего погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло на улице Колодезной. Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. Пожар тушили 13 спасателей с привлечением пяти спецмашин.

— При тушении возгорания обнаружено тело погибшего, сгорели также шесть автомобилей, — говорится в сообщении.

Теперь причину пожара предстоит установить дознавателю.

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