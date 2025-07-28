Последние новости к вечеру 28 июля 2025 года

Президент США Дональд Трамп уточнил, что срок поставленного им ультиматума для России в рамках урегулирования конфликта на Украине сокращен до 10−12 дней. По его словам, это связано с разочарованием в позиции Владимира Путина и отсутствием прогресса в переговорах, а также желанием ускорить принятие решений. В случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной Трамп вновь пригрозил введением дополнительных пошлин в 100% против России и её торговых партнеров.