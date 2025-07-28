Последние новости к вечеру 28 июля 2025 года

Трамп сократил срок ультиматума для России
Президент США Дональд Трамп уточнил, что срок поставленного им ультиматума для России в рамках урегулирования конфликта на Украине сокращен до 10−12 дней. По его словам, это связано с разочарованием в позиции Владимира Путина и отсутствием прогресса в переговорах, а также желанием ускорить принятие решений. В случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной Трамп вновь пригрозил введением дополнительных пошлин в 100% против России и её торговых партнеров.
Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» возбудили уголовное дело
Причиной сбоев систем «Аэрофлота» стала хакерская атака, подтвердили в Генпрокуратуре. Масштабная хакерская атака вызвала сбои в IT-системах компании и привела к отмене 54 пар рейсов, затронув тысячи пассажиров. В Кремле назвали информацию о кибератаке «тревожной», отметив, что подобная угроза может затронуть любую крупную компанию.
Роскомнадзор опроверг утечку данных клиентов «Аэрофлота»
Ведомство не подтвердило случаи утечки данных клиентов или персонала «Аэрофлота» после технического сбоя в системах авиакомпании. Роскомнадзор ожидает дополнительную информацию от авиакомпании и может провести проверку по итогам инцидента.
В Астрахани произошло обрушение жилого дома
Рухнул подъезд пятиэтажки в Астрахани, несколько человек госпитализированы, десятки эвакуированы. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали минимум три человека.
Минобороны сообщило о взятии Бельгийки в ДНР
Подразделения группировки «Центр» заняли населенные пункты Бельгийка и Бойковка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в сегодняшней сводке.