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Последние новости к вечеру 28 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 28 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 28 июля — в проекте Новости Mail.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Трамп сократил срок ультиматума для России

Президент США Дональд Трамп уточнил, что срок поставленного им ультиматума для России в рамках урегулирования конфликта на Украине сокращен до 10−12 дней. По его словам, это связано с разочарованием в позиции Владимира Путина и отсутствием прогресса в переговорах, а также желанием ускорить принятие решений. В случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной Трамп вновь пригрозил введением дополнительных пошлин в 100% против России и её торговых партнеров.

Источник: РИА "Новости"

Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» возбудили уголовное дело

Причиной сбоев систем «Аэрофлота» стала хакерская атака, подтвердили в Генпрокуратуре. Масштабная хакерская атака вызвала сбои в IT-системах компании и привела к отмене 54 пар рейсов, затронув тысячи пассажиров. В Кремле назвали информацию о кибератаке «тревожной», отметив, что подобная угроза может затронуть любую крупную компанию.

Источник: РИА "Новости"

Роскомнадзор опроверг утечку данных клиентов «Аэрофлота»

Ведомство не подтвердило случаи утечки данных клиентов или персонала «Аэрофлота» после технического сбоя в системах авиакомпании. Роскомнадзор ожидает дополнительную информацию от авиакомпании и может провести проверку по итогам инцидента.

Источник: РИА "Новости"

В Астрахани произошло обрушение жилого дома

Рухнул подъезд пятиэтажки в Астрахани, несколько человек госпитализированы, десятки эвакуированы. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали минимум три человека.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило о взятии Бельгийки в ДНР

Подразделения группировки «Центр» заняли населенные пункты Бельгийка и Бойковка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в сегодняшней сводке.

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