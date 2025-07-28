У побережья в США обнаружили белую акулу длиной почти 4,5 м

Исследователи предполагают, что она могла направиться в более прохладные и богатые добычей воды на северо-востоке США. Ученые установили метку на Contender, с помощью которой они смогут отслеживать перемещения акулы в течение следующих пяти лет. CBS News подчеркивает, что это позволит ученым узнать больше о миграции белых акул.