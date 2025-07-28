Сразу два экипажа-тысячника чествовали 28 июля в Буда-Кошелевском районе

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сразу два экипажа сельскохозяйственного участка № 2 «Белоруснефть-Особино» перешагнули тысячный рубеж по намолоту зерна на уборке урожая, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Этим утром в сводках аграриев Буда-Кошелевского района отмечен двойной повод для производственной гордости. Тандем трактористов-машинистов Андрея Марцелева и Андрея Болдуева стал первым экипажем-тысячником этой уборочной кампании не только среди коллег, но и во всем сельхозсекторе района. Также этот рубеж на уборке золота полей преодолел экипаж Виктора Марцелева и Сергея Буслова, сохранивший лидерские позиции, ведь в прошлом году он также был в числе первых. Таких результатов экипажи смогли добиться несмотря на капризы небесной канцелярии. Главная составляющая успеха — слаженность команд зерноуборочной машины.
Героев уборочной страды поблагодарили за труд директор предприятия Николай Балабанович и председатель райисполкома Валентин Ундруль. Буквально на несколько минут ударники сделали перерыв для поздравлений, ведь пока благоволит погода, драгоценна каждая минута. Правда, не обошлось без памятных подарков.
К слову, ранее Дмитрий Лутков из «Белоруснефть-Особино» стал первым тысячником среди молодых водителей области на перевозке зерна. Работа на земле — призвание для уроженца Буда-Кошелевского района. В свое время он пошел по стопам отца и из года в год занимает лидирующие позиции в уборочной кампании и не только.
В хозяйстве, как и по всей области, продолжают битву за урожай-2025. Как проинформировали в Гомельском облисполкоме, по состоянию на вечер 28 июля зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны почти на 30% площадей — 68,3 тыс. га. Намолочено 184,5 тыс. т зерна при средней урожайности 27 ц/га. -0-