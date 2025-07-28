Сразу два экипажа-тысячника чествовали 28 июля в Буда-Кошелевском районе

Этим утром в сводках аграриев Буда-Кошелевского района отмечен двойной повод для производственной гордости. Тандем трактористов-машинистов Андрея Марцелева и Андрея Болдуева стал первым экипажем-тысячником этой уборочной кампании не только среди коллег, но и во всем сельхозсекторе района. Также этот рубеж на уборке золота полей преодолел экипаж Виктора Марцелева и Сергея Буслова, сохранивший лидерские позиции, ведь в прошлом году он также был в числе первых. Таких результатов экипажи смогли добиться несмотря на капризы небесной канцелярии. Главная составляющая успеха — слаженность команд зерноуборочной машины.