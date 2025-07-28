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Количество сил и средств увеличили на месте пожара в Каменском районе

В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 25 га.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Огнем охвачено 25 га. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар разгорелся в 14:00 на площади 10 га. На место незамедлительно выехали 36 спасателей на 13 единицах техники. Однако позже площадь огня увеличилась до 20 га. К тушению в 16:45 привлекли вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, который совершил 18 сбросов.

— По состоянию на 18:10 площадь пожара увеличилась до 25 га. Горят лесо-кустарные насаждения, — уточнили в ведомстве.

В итоге количество сил и средств на месте борьбы со стихией увеличили до 69 человек и 22 единиц техники.

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