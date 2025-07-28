Количество сил и средств увеличили на месте пожара в Каменском районе

Пожар разгорелся в 14:00 на площади 10 га. На место незамедлительно выехали 36 спасателей на 13 единицах техники. Однако позже площадь огня увеличилась до 20 га. К тушению в 16:45 привлекли вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, который совершил 18 сбросов.