В Уфе благоустроят территорию возле стадиона «Нефтяник»

Администрация Уфы утвердила планы по преобразованию участка площадью восемь гектаров в районе Садовой улицы. Соответствующий документ подписал мэр Ратмир Мавлиев.
На выделенной территории разрешено возведение домов средней и повышенной этажности. Согласно проекту, общая площадь нового жилья не должна превышать 166 тысяч квадратных метров.
В рамках подготовки к строительству планируется снести несколько строений, включая один аварийный многоквартирный дом, три обычных жилых здания и 45 частных домов с хозяйственными постройками. Все эти объекты соответствуют критериям комплексного развития территорий.
На реализацию всего проекта отводится 15 лет с момента подписания договора с застройщиком.
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