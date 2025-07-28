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В Уфе благоустроят территорию возле стадиона «Нефтяник»

Возле стадиона «Нефтяник» в Уфе для комплексного развития отдадут 8 га земли.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы утвердила планы по преобразованию участка площадью восемь гектаров в районе Садовой улицы. Соответствующий документ подписал мэр Ратмир Мавлиев.

На выделенной территории разрешено возведение домов средней и повышенной этажности. Согласно проекту, общая площадь нового жилья не должна превышать 166 тысяч квадратных метров.

В рамках подготовки к строительству планируется снести несколько строений, включая один аварийный многоквартирный дом, три обычных жилых здания и 45 частных домов с хозяйственными постройками. Все эти объекты соответствуют критериям комплексного развития территорий.

На реализацию всего проекта отводится 15 лет с момента подписания договора с застройщиком.

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