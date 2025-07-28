Что не так с помидорами? Вот на что нужно обращать внимание, чтобы урожай был вкусным

Бывает, что плоды растрескиваются. Причин может быть несколько: если трещины неглубокие, а поверхностные, то, скорее всего, они произошли от избытка влаги. Отрегулируйте полив. Но если повреждения серьезные и идут от самой плодоножки, а внутри виднеется потемнение, то дела обстоят куда хуже. Растению не хватает бора, необходимого на всех стадиях развития. Такие проблемы чаще встречаются на крупноплодных сортах. Спасаем их подкормкой: разводим борную кислоту 1−2 грамма на 10 литров воды. Обрабатываем по листу каждые 2 недели. Кстати, можно также использовать препарат МагБор (10 граммов на 10-литровое ведро воды).