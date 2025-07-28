Что не так с помидорами? Вот на что нужно обращать внимание, чтобы урожай был вкусным

Летом, особенно таким дождливым, как нынешнее, молодые томаты нуждаются в защите от болезней. К примеру, в это время активизируется фитофтора, способная уничтожить весь урожай. Простые и проверенные методы ухода помогут вашим помидорам оставаться здоровыми. Об этом — в нашем материале.
Укрепляем иммунитет.
Дефицит или избыток питательных веществ, а также неправильный полив и температурный режим могут вызвать дефекты плодов томата. Это не только испортит внешний вид, но и лишит вас вкусного урожая.
На заметку. Рекомендую выбирать сорта, в характеристиках которых «мясистые» — один из главных приоритетов.
К примеру, у томатов могут появиться желтые или зеленые «плечики». Тогда налив плодов замедляется, а сам овощ становится жестким, внутри у мякоти появляются белые прожилки, вкус ухудшается. Чаще всего эта проблема встречается у крупноплодных сортов. Главные ее причины — нехватка калия или избыток азота.
Чтобы спасти урожай, прекращаем любые азотные подкормки, которые в целом в июле растению уже не нужны. Вносим калийно-фосфорные удобрения раз в неделю. Подойдет монофосфат калия или любое комплексное минеральное, например, NPK 3−11−38. Разводим из расчета: на 10-литровое ведро воды 10 граммов, давать по листу, повторяя до полной уборки плодов.
Еще одна актуальная проблема — солнечные ожоги. Находясь под прямыми лучами или при очень сильной жаре, плоды начинают подгорать. Совет по спасению прост: нужно сделать затенение. Для этого подойдет специальная сетка или агроткань.
Если томаты в теплице, то обеспечьте максимальное проветривание и опять-таки затените. Так, можно покрасить теплицу с солнечной стороны фасадной белой краской (смешать краску с водой в пропорции 3:1).
Не удаляем листья на кустах в жаркое время: в июле лишний стресс растениям не нужен. Да и листва послужит дополнительным затенением плодов, особенно в открытом грунте.
Бывает, что плоды растрескиваются. Причин может быть несколько: если трещины неглубокие, а поверхностные, то, скорее всего, они произошли от избытка влаги. Отрегулируйте полив. Но если повреждения серьезные и идут от самой плодоножки, а внутри виднеется потемнение, то дела обстоят куда хуже. Растению не хватает бора, необходимого на всех стадиях развития. Такие проблемы чаще встречаются на крупноплодных сортах. Спасаем их подкормкой: разводим борную кислоту 1−2 грамма на 10 литров воды. Обрабатываем по листу каждые 2 недели. Кстати, можно также использовать препарат МагБор (10 граммов на 10-литровое ведро воды).
На заметку. Еще один явный показатель нехватки бора — пышное цветение куста без последующих завязей.
Если увидели на своих кустиках томаты с вдавленными черными пятнами на верхушке — это вершинная гниль. Помните, что такое заболевание не передается от одного растения к другому. Как правило, оно вызвано недостатком кальция и высокими температурами. В этом случае также не обойтись без затенения. В период вегетации обрабатываем по листу из расчета 1 грамм на литр воды: брексилом кальция, кальциевой селитрой или хелатом кальция.
Предупредить легче, чем лечить.
Томаты сами по себе — выносливые растения, но все же подвержены различным болезням. К сожалению, некоторые из них вылечить невозможно. На их развитие влияют несоблюдение агротехники, погодные условия, в частности, высокая влажность из-за затяжных дождей, туман, резкие перепады температуры, а также выбор сортов, неустойчивых к заболеваниям.
Чтобы предупредить грибковые и бактериальные инфекции томатов, важно помнить о хорошем проветривании, то есть не загущать посадки. И по возможности соблюдать севооборот. Для профилактики на протяжении всего сезона используем фитоспорин или триходерму: поливаем грунт и обрабатываем по листу. Они создадут благоприятную флору, препятствующую развитию патогенов.
На замету. Перед применением любого препарата (удобрения или фунгицида) внимательно читайте инструкцию и следуйте ей. Как правило, обработка должна проводиться ранним утром. К тому же не стоит превышать дозировку.
Если защитить томаты не удалось, то важно разобраться в том, как эффективно побороть недуг. Для этого надо знать, о какой болезни идет речь. Рассказываю о самых распространенных. В их числе кладоспориоз (бурая пятнистость), поражающий все наземные органы растения. С внешней стороны листьев появляются желтые пятна, на внутренней — бурые. Чаще всего заражаются культуры, которые растут в теплице. Первым делом нужно удалить пораженную листву. Лечим медьсодержащими фунгицидами: ХОМ, Ордан, Квадрис.
Признаки мучнистой росы — появление на листьях, побегах и плодах белого паутинистого или мучнистого налета. В борьбе поможет фунгицид Топаз.
Альтернариоз поражает различные виды растений, в том числе и томаты. Общие признаки — темные пятна, похожие на спираль, в пределах которых растительная ткань постепенно отмирает. Чтобы спасти культуру, первым делом удаляем поврежденные листья. Затем обрабатываем медьсодержащими фунгицидами: препаратами Луна транквилити, Квадрис.
Возбудители серой гнили живут в растительных остатках и почве. Проявляется она на плодах, стеблях и листьях в виде плесени-пушка сероватого цвета, чаще всего ближе к осени, когда влажность очень высокая. Используем препараты такие же, как для лечения альтернариоза.
Если на кустах заметили пятна буро-серого цвета с зеленоватой каймой по краям, а на обратной стороне листьев белый налет, то ваши растения заболели фитофторозом. На плодах он проявляется гниющими пятнами. Фитофтороз поражает томаты в пленочных теплицах и открытом грунте. С заболеванием крайне сложно бороться. Очень важна своевременная профилактика (за 20−30 дней до сбора урожая). Обрабатываем медьсодержащими фунгицидами, например ХОМ, Ордан, Абига-Пик, фунгицидом Квадрис.
На заметку. Наиболее часто фитофтороз поражает пасленовые культуры: картофель, томаты, баклажаны, а также может встречаться на яблонях и других растениях. Советую все эти культуры высаживать подальше друг от друга.
Фузариозное увядание — одно из опасных грибковых заболеваний томатов, которое поражает сосудистую систему и ткани, вызывая увядание, гниение корней и плодов. Пораженные растения удаляем и сжигаем. Обработка в стадии вегетации под корень препаратом Превикур Энерджи.
Бактериозы (бактериальный рак, бактериальное увядание) пагубно влияют на всю сосудистую систему растения. Причина — бактерии, попадающие через поврежденные ткани вместе с каплями воды при поливе и при высокой влажности воздуха (выше 50−60%). Лечение бесполезно, поэтому зараженные растения нужно удалить с грядки и сжечь.
Вирус аспермии передается посредством механических контактов. Особенно быстро происходит его распространение с соком от пораженных растений (секаторы, листогрызущие насекомые). Поэтому важно обрабатывать садовый инструмент спиртом. Остановит развитие вирусных заболеваний препарат (вирулицид) Вирон.
| Наталия Литвинюк, газета «7 дней». Фото из открытых интернет-источников.
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